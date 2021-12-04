Манчестер Сити без Зинченко обыграл Уотфорд. Команда стала лидером

«Манчестер Сити» воспользовался поражением «Челси» и обыграл «Уотфорд» со счетом 3:1. Команда Хосепа Гвардиолы вернулась на 1-е место.
«Сити» опережает «Ливерпуль» на 1 пункт и «Челси» - на 2 очка.
Александр Зинченко провел матч на лавке запасных.
Чемпионат Англии. 15-й тур
Уотфорд - Манчестер Сити 1:3
Голы: Эрнандес, 74 - Стерлинг, 4, Бернарду, 31, 63
Уотфорд: Бахманн, Кико, Эконг, Кэткарт, Роуз (Нгакия, 71), Лоуза (Эрнандес, 46), Деннис, Клеверли (Куцка, 46), Сиссоко, Педру, Кинг
Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу, Родри, Гюндоган (Де Брюйне, 67), Бернарду, Фоден (Жезус, 75), Стерлинг, Грилиш (Марез, 68)
Источник — Sport.ua
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