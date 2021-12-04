15-й тур
Уотфорд
1 : 3
Ман Сити
04.12.2021, FT

Манчестер Сити без Зинченко обыграл Уотфорд. Команда стала лидером

На вершине очень плотно

  • 04.12.2021 21:25
  • 416 просмотров
  • 2 комментария
Манчестер Сити без Зинченко обыграл Уотфорд. Команда стала лидером
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» воспользовался поражением «Челси» и обыграл «Уотфорд» со счетом 3:1. Команда Хосепа Гвардиолы вернулась на 1-е место.

«Сити» опережает «Ливерпуль» на 1 пункт и «Челси» - на 2 очка.

Александр Зинченко провел матч на лавке запасных.

Чемпионат Англии. 15-й тур

Уотфорд - Манчестер Сити 1:3
Голы: Эрнандес, 74 - Стерлинг, 4, Бернарду, 31, 63

Уотфорд: Бахманн, Кико, Эконг, Кэткарт, Роуз (Нгакия, 71), Лоуза (Эрнандес, 46), Деннис, Клеверли (Куцка, 46), Сиссоко, Педру, Кинг

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу, Родри, Гюндоган (Де Брюйне, 67), Бернарду, Фоден (Жезус, 75), Стерлинг, Грилиш (Марез, 68)

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    МихайлоПетрович
    online
    МихайлоПетрович, 04.12.2021 21:43
    0
    Как Юнайтед умудрился сохатым 1:4 попасть?
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    Andy_P
    Andy_P, 04.12.2021 21:39
    0
    Отлично, таблица приобретает правильные очертания
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