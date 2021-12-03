В субботу, 4 декабря, состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Уотфорд» на домашнем стадионе «Викаридж Роуд» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

Уотфорд

Клуб из одноименного города в прошлом сезоне-2020/21 занял второе место в Чемпионшипе и спустя год вернулся в элитный дивизион, что позволило ему получить 83 млн фунтов стерлингов за счет парашютных выплат для вылетевших команд. Полученные деньги были потрачены на хорошее усиление состава, что уже дало неплохой результат.

Нигерийский форвард Деннис Бонавентуре, выступавший 2016-2017 годах за луганскую «Зарю», успел забить 6 мячей и отдал 5 голевых передач в 13 поединках дебютного для себя сезона в АПЛ. Три результативных действия он провел в матче против «Манчестер Юнайтед» (4:1), после которого был уволен Уле Гуннар Сульшер. Теперь «Уотфорд», занимающий лишь 17 место в турнирной таблице, попробует снять скальп с еще одного гранда.

Манчестер Сити

Команда Пепа Гвардиолы в прошлом сезоне выступила почти идеально, выиграв чемпионат и Кубок Английской лиги. Был близок «Манчестер Сити» и к победе в Лиге чемпионов, однако в финальном матче «горожане» проиграли лондонскому «Челси» (0:1), тем самым немного скомкав впечатление болельщикам. Защитить титул чемпиона Англии будет непросто: пока «горожане» на втором месте и отстают от «Челси» на один балл.

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко в этом сезоне получает недостаточно игровой практики на клубном уровне. Пока он провел всего семь поединков за «Сити» во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. В предыдущем туре против «Астон Виллы» (2:1) Зинченко впервые в этом чемпионате отыграл все 90 минут, однако далеко не факт, что Пеп Гвардиола снова выпустит его в старте.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Манчестер Сити» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.22 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Уотфорд»: Бахманн – Фемения, Кэткарт, Тро­ост-Эконг, Масина, Луза, Бонавентуре, Клеверли, Сиссоко, Эрнандес, Кинг.

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Аке, Диаш, Канселу, Родри, Гюндоган, Силва, Грилиш, Де Брюйне, Марез.

4 декабря, суббота