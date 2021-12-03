15-й тур
Уотфорд
0 : 0
Ман Сити
04.12.2021 19:30

Уотфорд – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Команда Пепа Гвардиолы – явный фаворит встречи

  • 03.12.2021 02:20
  • 38 просмотров
  • 0 комментариев
Уотфорд – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 4 декабря, состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Уотфорд» на домашнем стадионе «Викаридж Роуд» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

Уотфорд

 

Клуб из одноименного города в прошлом сезоне-2020/21 занял второе место в Чемпионшипе и спустя год вернулся в элитный дивизион, что позволило ему получить 83 млн фунтов стерлингов за счет парашютных выплат для вылетевших команд. Полученные деньги были потрачены на хорошее усиление состава, что уже дало неплохой результат.

Нигерийский форвард Деннис Бонавентуре, выступавший 2016-2017 годах за луганскую «Зарю», успел забить 6 мячей и отдал 5 голевых передач в 13 поединках дебютного для себя сезона в АПЛ. Три результативных действия он провел в матче против «Манчестер Юнайтед» (4:1), после которого был уволен Уле Гуннар Сульшер. Теперь «Уотфорд», занимающий лишь 17 место в турнирной таблице, попробует снять скальп с еще одного гранда.

Манчестер Сити

 

Команда Пепа Гвардиолы в прошлом сезоне выступила почти идеально, выиграв чемпионат и Кубок Английской лиги. Был близок «Манчестер Сити» и к победе в Лиге чемпионов, однако в финальном матче «горожане» проиграли лондонскому «Челси» (0:1), тем самым немного скомкав впечатление болельщикам. Защитить титул чемпиона Англии будет непросто: пока «горожане» на втором месте и отстают от «Челси» на один балл.

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко в этом сезоне получает недостаточно игровой практики на клубном уровне. Пока он провел всего семь поединков за «Сити» во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. В предыдущем туре против «Астон Виллы» (2:1) Зинченко впервые в этом чемпионате отыграл все 90 минут, однако далеко не факт, что Пеп Гвардиола снова выпустит его в старте.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Манчестер Сити» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.22 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Уотфорд»: Бахманн – Фемения, Кэткарт, Тро­ост-Эконг, Масина, Луза, Бонавентуре, Клеверли, Сиссоко, Эрнандес, Кинг.

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Аке, Диаш, Канселу, Родри, Гюндоган, Силва, Грилиш, Де Брюйне, Марез.

4 декабря, суббота

«Уотфорд» – «Манчестер Сити»
Уотфорд. Стадион «Викаридж Роуд». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 1:3
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку

Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности