Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Десна – Мариуполь

В воскресенье, 5 декабря, состоится матч 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть черниговская «Десна» и «Мариуполь». Игра состоится в Чернигове на поле городского стадиона им. Ю. Гагарина, начало – в 19:30.
«Десна» – «Мариуполь». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Прямую трансляцию поединка «Десна» - «Мариуполь» покажет телеканал «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Мариуполь».
Источник — Sport.ua
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