В воскресенье, 5-го декабря, состоится матч семнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Ингулец».
Поединок пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена», арбитр из Харькова Дмитрий Кривушкин даст стартовый свисток в 14:00.
Заря – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Встречу в Запорожье можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «УНИАН».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Ингулец», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.