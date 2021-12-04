В воскресенье, 5-го декабря, состоится матч семнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Ингулец».

Поединок пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена», арбитр из Харькова Дмитрий Кривушкин даст стартовый свисток в 14:00.

Заря – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Запорожье можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «УНИАН».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Ингулец», за которой можно следить здесь.