4 декабря проходит матч 16-го тура чемпионата Италии, в котором играют команды из топ-4 – «Наполи» принимает «Аталанту».
Матч транслируется в прямом эфире видеосервисом MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Наполи – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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