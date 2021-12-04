4 декабря в 19:30 состоится матч 17-го тура УПЛ, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Колос».
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале Футбол 2.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Металлист 1925 – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Diego Carioca (Колос К).
Источник — Sport.ua
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