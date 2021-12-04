Лионель МЕССИ: «Никогда не говорил, что я лучший в истории»

Форвард ПСЖ – о своем месте в истории футбола

  • 04.12.2021 13:17
  • 400 просмотров
  • 2 комментария
Лионель МЕССИ: «Никогда не говорил, что я лучший в истории»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Игрок ПСЖ Лионель Месси оценил то, как завоевание седьмого Золотого мяча повлияет на его место в истории футбола:

«Я никогда не говорил, что являюсь лучшим в истории. Я даже не пытался подобраться к этой мысли. То, что меня называют одним из лучших в истории, – уже более чем достаточно. Ведь я даже представить такого себе не мог.

Это меня не интересует, ведь без разницы, считают тебя лучшим или нет. И я никогда не хотел им быть.

Мне никогда не нравилось быть кумиром или давать советы. Я боролся за свои мечты. Сначала я мечтал стать профессиональным игроком, затем я боролся, чтобы прогрессировать и добиваться новых целей с каждым годом.

В таких моментах есть немного удачи. Я верю, что бог решил сделать так, чтобы все это пришло ко мне».

Источник — France Football

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    CheMP, 04.12.2021 13:29
    -1
    да-да,особенно после таких поступков ты не считал и не считаешь себя Великим...явная мания величия и грязный поступок i.gifer. com/ origin/ 04/04094349afbb245c291073260f132e7b_w200. gif
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    EGOS
    online
    EGOS, 04.12.2021 13:27
    -1
    ..не утруждайся мейсон, все и так знают какой ты на самом деле...смешно, когда человек думает что он умнее всех вокруг, и очередной "искренний" (но примитивный, на самом то деле) треп всех вдруг переубедит в обратном и поменяет реальность...
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