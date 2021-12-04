На днях прошел поединок квалификации чемпионата мира по футболу 2023 среди женщин, в котором играли национальные сборные Венгрии и Украины (4:2).
Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию матча
Венгрия – Украина – 4:2. Видео голов и обзор матча
Голы: Ваго, 4, 11, Зеллер, 30, Апанащенко, 87 (автогол) – Апанащенко, 71, Химич, 82.
Источник — Sport.ua
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