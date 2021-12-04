Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Динамо

В субботу, 4-го декабря, состоится матч семнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» встретится с киевским «Динамо». Поединок пройдет в Луцке на стадионе «Авангард» и начнется в 14:00.

«Верес» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

В прямом эфире поединок «Верес» – «Динамо» покажет телеканал Футбол 2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Динамо», за которой можно следить здесь.