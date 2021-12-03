Еще одна проблема для Шевченко. Ключевой хавбек Дженоа травмирован

Кадровая ситуация в «Дженоа» становится катастрофической

  • 03.12.2021 17:48
  • 548 просмотров
  • 6 комментариев
Еще одна проблема для Шевченко. Ключевой хавбек Дженоа травмирован
© Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Ровелла

Ключевой полузащитник «Дженоа» Николо Ровелла получил травму бедра. Он был заменен по ходу матча 15-го тура Серии А против «Милана» (поражение 0:3).

Из-за этого повреждения Ровелла точно пропустит ближайшие два матча «Дженоа» в Серии А – против «Ювентуса» (5 декабря) и дерби с «Сампдорией» (10 декабря). Восстановление 19-летнего хавбека может затянуться на один месяц.

«Не поступает никаких хороших новостей из лазарета для нового главного тренера «Дженоа» Шевченко. На сегодня, единственными, кто восстановился, остаются Эрнани и Ванхойсден.

По-прежнему травмированы Кришито, Максимович, Фарес и Кайседо, неизвестны сроки восстановления Ровеллы и Стураро. Очень слабая надежда на восстановление Маттиа Дестро», - так оценивает кадровую ситуацию в «Дженоа» La Gazzetta dello Sport.

Источник — Calciomercato

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    umnuy2
    online
    umnuy2, 03.12.2021 17:56
    +3
    vittroy, 03.12.2021 17:51
    Та всрався нам той Шевченко і якесь Дженоа😂😂😂😂.Не цікаво...від слова зовсім😂😂😂😂
    ну ты и слабоумный
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    pricolist
    pricolist, 03.12.2021 17:54
    +3
    vittroy, 03.12.2021 17:51
    Та всрався нам той Шевченко і якесь Дженоа😂😂😂😂.Не цікаво...від слова зовсім😂😂😂😂
    Якщо б тобу було не цікаво, то навряд чи б ти залишив коментар
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    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 03.12.2021 17:51
    +3
    Пора Шевченко выходить на поле.
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    nivava
    nivava, 03.12.2021 18:22
    0
    Ukraine_Kiev_Fan, 03.12.2021 18:10
    Ну Шева принял так принял вызов) На такое мало кто вообще решится
    За ДВА ЛЯМА в нього не було більше ніяких пропозицій...
    А як би додали ще ЛЯМ, то пішов би навіть у другу лігу!
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    Ukraine_Kiev_Fan
    Ukraine_Kiev_Fan, 03.12.2021 18:10
    0
    Ну Шева принял так принял вызов) На такое мало кто вообще решится
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    vittroy
    vittroy, 03.12.2021 17:51
    -4
    Та всрався нам той Шевченко і якесь Дженоа😂😂😂😂.Не цікаво...від слова зовсім😂😂😂😂
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