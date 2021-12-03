Еще одна проблема для Шевченко. Ключевой хавбек Дженоа травмирован

Ключевой полузащитник «Дженоа» Николо Ровелла получил травму бедра. Он был заменен по ходу матча 15-го тура Серии А против «Милана» (поражение 0:3).

Из-за этого повреждения Ровелла точно пропустит ближайшие два матча «Дженоа» в Серии А – против «Ювентуса» (5 декабря) и дерби с «Сампдорией» (10 декабря). Восстановление 19-летнего хавбека может затянуться на один месяц.

«Не поступает никаких хороших новостей из лазарета для нового главного тренера «Дженоа» Шевченко. На сегодня, единственными, кто восстановился, остаются Эрнани и Ванхойсден.

По-прежнему травмированы Кришито, Максимович, Фарес и Кайседо, неизвестны сроки восстановления Ровеллы и Стураро. Очень слабая надежда на восстановление Маттиа Дестро», - так оценивает кадровую ситуацию в «Дженоа» La Gazzetta dello Sport.