Рангник рассказал, чем его впечатлило Динамо Лобановского

Новый исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о том, как на его тренерские взгляды повлиял Валерий Лобановский:

«Когда я впервые начал тренировать – «Викторию» из моего родного Бакнанга, – мы играли против киевского «Динамо» Валерия Лобановского. Я сам был на поле, так как являлся играющим тренером, и потом много раз рассказывал эту историю. Через 10 минут я начал считать игроков на поле, потому что мне казалось, что у них на одного-двух футболистов больше.

После матча я поговорил с Лобановским через переводчика, и мне сказали, что они тренируются каждый день, каждый раз прессингуя по всему полю. Так что я пошел смотреть на тренировки «Динамо» и с того момента понял, почему они так играют. Я понял, что это возможно, если последовательно работать над этим каждый день на тренировках».