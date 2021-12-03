Рангник рассказал, чем его впечатлило Динамо Лобановского

Наставник «Манчестер Юнайтед» многое почерпнул у Валерия Лобановского

  • 03.12.2021 16:46
  • 3467 просмотров
  • 2 комментария
Рангник рассказал, чем его впечатлило Динамо Лобановского
© ФК Манчестер Юнайтед. Ральф Рангник

Новый исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о том, как на его тренерские взгляды повлиял Валерий Лобановский:

«Когда я впервые начал тренировать – «Викторию» из моего родного Бакнанга, – мы играли против киевского «Динамо» Валерия Лобановского. Я сам был на поле, так как являлся играющим тренером, и потом много раз рассказывал эту историю. Через 10 минут я начал считать игроков на поле, потому что мне казалось, что у них на одного-двух футболистов больше.

После матча я поговорил с Лобановским через переводчика, и мне сказали, что они тренируются каждый день, каждый раз прессингуя по всему полю. Так что я пошел смотреть на тренировки «Динамо» и с того момента понял, почему они так играют. Я понял, что это возможно, если последовательно работать над этим каждый день на тренировках».

Источник — ФК Манчестер Юнайтед

(28 голосов)

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Комментарии
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    Iurii
    online
    Iurii, 03.12.2021 16:51
    +5
    "Я понял, что это возможно, если последовательно работать над этим каждый день на тренировках.".... Очень правильные и мудрые мысли!
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 03.12.2021 17:58
    +1
    лобан был топ!
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