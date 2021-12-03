16-й тур
Реал Сосьедад
0 : 0
Реал Мадрид
04.12.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Центральный поединок тура

  • 03.12.2021 10:17
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Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© twitter.com/realmadrid

В субботу, 4 февраля, на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне состоится матч 16-го тура испанской Примеры, в котором местный «Реал Сосьедад» примет «Реал» из Мадрида. Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени. Рассудит поединок Хесус Хиль Мансано.

«Реал Сосьедад»

 

Команда из Сан-Себастьяна в настоящий момент занимает высокое для себя третьей место в турнирной таблице испанской Примеры. В активе «бело-голубых» 29 очков и семь пунктов отставания от лидирующего «Реала». Команда Иманоля Альгуасиля в этом сезоне показывает качественный футбол и по праву занимает третью позицию. Думается, что «Сосьедаду» по силам побороться за место в Лиге чемпионов.

Также сан-себастьянцы выступают в Лиге Европы, но там дела у команды идут не так хорошо. Перед последним туров в активе команды шесть очков и третье место. Судьба выхода в плей-офф второго по престижности клубного турнира Европы решится в очном противостоянии с ПСВ в последнем туре. «Реал Сосьедад» устроит только победа.

Микель Мерино, Начо Монреаль, Давид Силва и Карлос Фернандес не помогут «бело-голубым» в этом матче из-за травм. Все остальные в строю и готовы к игре.

«Реал» Мадрид

 

«Сливочные» уверенно лидируют в турнирной таблице Примеры и даже имеют право на несколько осечек. Сейчас в активе «королевского клуба» 36 очков и семь баллов преимущества над вторым «Атлетико». «Галактикос» по праву считаются главным фаворитом в борьбе за чемпионство. На данный момент в активе «Реала» семиматчевая победная серия во всех турнирах, а проигрывала последний раз команда еще 3 октября в матче с «Эспаньолом».

В Лиге чемпионов у подопечных Карло Анчелотти также все хорошо. Команда досрочно вышла в плей-офф и в последнем туре разыграет первое место в группе с миланским «Интером».

В лазарете у «Реала» находятся Гарет Бэйл и Дани Себальос. Также под вопросом участие во встрече Эдена Азара. Остальные игроки команды из столицы Испании находятся в строю и готовятся к поединку.

История встреч

 

Соперники провели между собой 173 матча. Преимущество на стороне «Реала», который одержал 95 побед. 37 викторий у «Сосьедада» и 41 ничья.

В прошлом сезоне соперники дважды сыграли вничью.

Ориентировочные составы

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Рико, Ле Норман, Субельдиа, Горосабель, Порту, Янузай, Субименди, Наварро, Оярсабаль, Исак.

«Реал» Мадрид: Куртуа, Васкес, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Асенсио, Винисиус, Бензема.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что этот поединок завершится вничью. Нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 3.46 по линии Parimatch.

4 декабря, суббота

«Реал Сосьедад» – «Реал» Мадрид
Сан-Себастьян. Стадион «Реале Арена». 22:00
ТВ-трансляция на телеканале Megogo
Прогноз Sport.ua —1:1
Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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