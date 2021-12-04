Мадридский Реал на выезде разобрался с Сосьедадом и ушел в отрыв

Состоялись еще два матча 16-го тура Ла Лиги.



«Реал Мадрид» на выезде с комфортным счетом обыграл «Реал Сосьедад», а «Атлетико» не смог удержать победный счет в матче с «Мальоркой».



«Сливочные» уже на 8 очков оторвались от ближайших преследователей, но у «Севильи» есть еще игра в запасе.



Чемпионат Испании. 16-й тур



«Реал Сосьедад» – «Реал Мадрид» – 0:2

Голы: 0:1 – 47 Винисиус Жуниор, 0:2 – 57 Йович.



«Атлетико» – «Мальорка» – 1:2

Голы: 1:0 – 68 Матеус Кунья, 1:1 – 80 Руссо, 1:2 – 90+1 Кубо.

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