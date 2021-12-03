Осака – в списке самых влиятельных женщин года по версии Financial Times

Наоми стала единственной спортсменкой, которая была удостоена этой чести

  • 03.12.2021 09:27
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Осака – в списке самых влиятельных женщин года по версии Financial Times
© Chantal Anderson. Наоми Осака

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака вошла в список самых влиятельных женщин мира по версии издания Financial Times и стала единственной спортсменкой в этом списке.
 
«Спорт – это общество в миниатюре. Недавно мы увидели, как эта концепция воплощается в реальном времени, когда Наоми Осака предприняла важную попытку привлечь внимание к проблемам психического здоровья, с которыми ежедневно сталкиваются люди из всех слоев общества.
 
Наоми – одна из самых успешных бизнес-леди в спорте, защитница расовой справедливости, и она выходит за рамки спорта – совсем недавно она использовала свою платформу, чтобы уделить внимание здоровью и благополучию. Тем самым она вдохновила людей по всему миру и инициировала разговор о психическом здоровье, который касается не только спортсменов, но и всех людей.
 
Так часто у спортсменов есть амплуа, бренд и образ, который они вынуждены поддерживать. Наоми прокладывает свой собственный путь, и ее отмечают за то, что она показывает нам, что «не быть в норме – это нормально». Она – настоящий чемпион в спорте и в жизни», – написала Билли Джин Кинг в комментарии к списку Financial Times.

ВИДЕО. Что-то не так. Осака взяла в руки биту вместо ракетки

Источник — The Financial Times

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