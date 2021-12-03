Осака – в списке самых влиятельных женщин года по версии Financial Times

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака вошла в список самых влиятельных женщин мира по версии издания Financial Times и стала единственной спортсменкой в этом списке.



«Спорт – это общество в миниатюре. Недавно мы увидели, как эта концепция воплощается в реальном времени, когда Наоми Осака предприняла важную попытку привлечь внимание к проблемам психического здоровья, с которыми ежедневно сталкиваются люди из всех слоев общества.



Наоми – одна из самых успешных бизнес-леди в спорте, защитница расовой справедливости, и она выходит за рамки спорта – совсем недавно она использовала свою платформу, чтобы уделить внимание здоровью и благополучию. Тем самым она вдохновила людей по всему миру и инициировала разговор о психическом здоровье, который касается не только спортсменов, но и всех людей.



Так часто у спортсменов есть амплуа, бренд и образ, который они вынуждены поддерживать. Наоми прокладывает свой собственный путь, и ее отмечают за то, что она показывает нам, что «не быть в норме – это нормально». Она – настоящий чемпион в спорте и в жизни», – написала Билли Джин Кинг в комментарии к списку Financial Times.

ВИДЕО. Что-то не так. Осака взяла в руки биту вместо ракетки