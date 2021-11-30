ВИДЕО. Что-то не так. Осака взяла в руки биту вместо ракетки

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака поделилась видео, на котором она тренируется играть в бейсбол.
Вместо ракетки японка взяла в руки биту и учится отбивать мячи.
«Что-то пошло не так», – написала спортсменка в твиттере.
Отметим, что Наоми завершила год за пределами первой десятки мирового рейтинга.
😭😂 something’s not right. pic.twitter.com/rh4PUoo78g— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) November 30, 2021
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.