ВИДЕО. Что-то не так. Осака взяла в руки биту вместо ракетки

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака поделилась видео, на котором она тренируется играть в бейсбол.



Вместо ракетки японка взяла в руки биту и учится отбивать мячи.



«Что-то пошло не так», – написала спортсменка в твиттере.



Отметим, что Наоми завершила год за пределами первой десятки мирового рейтинга.