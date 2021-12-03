Андрей ПОПОВИЧ: «В Черкассах могли бы пройти Днепр-1»

Вратарь ЛНЗ – о вылете из Кубка Украины

  • 03.12.2021 05:40
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Андрей ПОПОВИЧ: «В Черкассах могли бы пройти Днепр-1»
© ФК ЛНЗ. Андрей Попович

Голкипер ЛНЗ Андрей Попович прокомментировал поражение своей команды от «Днепра-1» (0:2) в 1/8 финала Кубка Украины.

«На мой взгляд, счет по игре. У нас был бы шанс дать бой подопечным Игора Йовичевича. Если бы принимали их в Черкассах, где качество газона желает лучшего и это нивелировало бы преимущество днепрян в технике. Но пришлось играть на «Днепр-Арене» и превосходство соперника в уровне подготовки сомнений не вызывало. Хотя забей сразу после перерыва при счете 0:1 наш Денис Долинский, то все могло сложиться по-другому. Однако он не использовал голевой момент, а вскоре Игорь Когут во второй раз заставил ЛНЗ капитулировать, сняв с повестки дня вопрос о победителе.

Выступая раньше за «Минай» мне уже приходилось играть против «Днепра-1», но сейчас он посильнее и, думаю, будет претендовать на место на пьедестале почета чемпионата УПЛ, вполне может и не ограничиться четвертьфиналом Кубка Украины…

Впрочем, и футболистам ЛНЗ грех жаловаться, в предыдущем раунде кубкового турнира мы заставили сойти с дистанции элитный «Ингулец», обогатились ценным опытом и в поединке с «Днепром-1», который обязательно пригодится в борьбе за путевку в Первую лигу», - сказал Попович.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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