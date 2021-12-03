В субботу, 4 декабря, состоится матч 15 тура английской Премьер-лиги, в котором «Вулверхэмптон» на домашнем стадионе «Молинью» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Вулверхэмптон

Сезон в АПЛ близится к экватору. Команда португальского специалиста Бруну Лаже пока не лажает, а ведет борьбу за выход в еврокубки, хоть перед началом чемпионата в такую перспективу верилось с трудом. «Бродяги» после 14 туров занимают 8 место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко.

Интересно, что в среднем за тур «Вулверхэмптон» забивает и пропускает меньше одного мяча – по 12 голов, но это не помешало клубу одержать шесть побед. С защитой у «волков» все в порядке, а вот с линией атаки дела могут обстоять и получше. Возможно, во время зимнего трансферного окна будет осуществлено подписание, которое позволит улучшить ситуацию.

Ливерпуль

Команда Юргена Клоппа в минувшей кампании не смогла защитить титул чемпиона Англии. «Красные» практически не навязали конкуренции «Манчестер Сити», поскольку команда Пепа Гвардиолы провела феноменальный сезон. Итоговое отставание от «горожан» составило 17 очков – расстояние шести побед.

Новый сезон в Премьер-лиге подопечные Клоппа начали тоже далеко не идеально. В 14 турах «Ливерпуль» набрал 31 очко из 42 возможных, разбавив девять побед четырьмя ничьими и одним поражением. При этом отставание от лидера чемпионата, «Челси», составляет всего лишь два балла. А вот в Лиге чемпионов «красные» одержали пять побед и лидируют в группе, досрочно обеспечив себе выход в 1/8 финала с первого места.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Ливерпуль» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.45 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Вулверхэмптон»: Са – Марсаль, Коуди, Килман, Сайсс, Семеду, Дендокер, Моутинью, Хван, Тринкан, Рауль Хименес.

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Алькантара, Фабиньо, Хендерсон, Мане, Жота, Салах.

4 декабря, суббота