АПЛ. Ливерпуль вышел в лидеры, Ньюкасл одержал первую победу

«Ливерпуль», зная о поражении «Челси», имел возможность выйти в лидеры, но для этого нужно было обыграть «Вулверхэмптон».

Волки на своем поле почти удержали Красных, однако команда Юргена Клоппа победила благодаря голу на 94-й минуте. «Ливерпуль» до матча «Манчестер Сити» вышел в лидеры.

Отметим победу «Ньюкасла», который обыграл «Бернли». Для Сорок это первая победа в нынешнем сезоне АПЛ.

Чемпионат Англии. 15-й тур

Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1

Гол: Ориги, 90+4

Ньюкасл - Бернли 1:0

Гол: Уилсон, 40

Саутгемптон - Брайтон 1:1

Голы: Броха, 29 - Мопей, 90+5