АПЛ. Ливерпуль вышел в лидеры, Ньюкасл одержал первую победу

Красные одержали сложную победу

  • 04.12.2021 18:58
  • 818 просмотров
  • 2 комментария
АПЛ. Ливерпуль вышел в лидеры, Ньюкасл одержал первую победу
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль», зная о поражении «Челси», имел возможность выйти в лидеры, но для этого нужно было обыграть «Вулверхэмптон».

Волки на своем поле почти удержали Красных, однако команда Юргена Клоппа победила благодаря голу на 94-й минуте. «Ливерпуль» до матча «Манчестер Сити» вышел в лидеры.

Отметим победу «Ньюкасла», который обыграл «Бернли». Для Сорок это первая победа в нынешнем сезоне АПЛ.

Чемпионат Англии. 15-й тур

Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1
Гол: Ориги, 90+4

Ньюкасл - Бернли 1:0
Гол: Уилсон, 40

Саутгемптон - Брайтон 1:1
Голы: Броха, 29 - Мопей, 90+5

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Altaïr
    online
    Altaïr, 04.12.2021 19:06 (изменен)
    0
    Как же раздражает вот такая игра в автобус, когда гол забивается на 95 минуте - волки позорные, тут другого эпитета не подобрать.
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    pol-55
    online
    pol-55, 04.12.2021 19:02
    0
    Невыстояли,зато хоть рекорд Ливерпуля с 1927г,с разу пал
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