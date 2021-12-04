АПЛ. Ливерпуль вышел в лидеры, Ньюкасл одержал первую победу

«Ливерпуль», зная о поражении «Челси», имел возможность выйти в лидеры, но для этого нужно было обыграть «Вулверхэмптон».
Волки на своем поле почти удержали Красных, однако команда Юргена Клоппа победила благодаря голу на 94-й минуте. «Ливерпуль» до матча «Манчестер Сити» вышел в лидеры.
Отметим победу «Ньюкасла», который обыграл «Бернли». Для Сорок это первая победа в нынешнем сезоне АПЛ.
Чемпионат Англии. 15-й тур
Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1
Гол: Ориги, 90+4
Ньюкасл - Бернли 1:0
Гол: Уилсон, 40
Саутгемптон - Брайтон 1:1
Голы: Броха, 29 - Мопей, 90+5
Источник — Sport.ua
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