15-й тур
Торино
2 : 2
Эмполи
02.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Серия А. Лацио упустил победу в сумасшедшем матче с Удинезе

«Торино» упустил победу над «Эмполи»

  • 02.12.2021 23:54
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Серия А. Лацио упустил победу в сумасшедшем матче с Удинезе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два заключительных матча 15-го тура Серии А, оба из которых подарили очень яркие камбэки. «Торино» вел 2:0 в домашнем матче с «Эмполи», однако на 32-й минуте остался в меньшинстве и в итоге упустил победу – ничья 2:2.

«Лацио» уступал 1:3 в домашнем матче с «Удинезе», однако сумел отыграться. После этого команда Маурицио Сарри осталась в меньшинстве, но всего на 12 минут. В равных составах «Орлы» сумели выйти вперед, но упустили победу на последних секундах – 4:4.

«Торино» - «Эмполи» - 2:2
Голы: Побега 10, Пьяца 15 – Романьоли 34, Ла Мантиа 72
Удаление: Синго 32 (Торино)

«Лацио» - «Удинезе» - 4:4
Голы: Иммобиле 34, Педро 51, Милинкович-Савич 56, Ачерби 79 – Бету 17, 32, Молина 44, Арслан 90+9
Удаления: Патрик 57 – Молина 69, Уоллас 90+10

Вчера «Милан» на выезде разгромил «Дженоа» 3:0.

Турнирная таблица Серии А

Источник — Sport.ua

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