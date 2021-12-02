Серия А. Лацио упустил победу в сумасшедшем матче с Удинезе

Состоялись два заключительных матча 15-го тура Серии А, оба из которых подарили очень яркие камбэки. «Торино» вел 2:0 в домашнем матче с «Эмполи», однако на 32-й минуте остался в меньшинстве и в итоге упустил победу – ничья 2:2.

«Лацио» уступал 1:3 в домашнем матче с «Удинезе», однако сумел отыграться. После этого команда Маурицио Сарри осталась в меньшинстве, но всего на 12 минут. В равных составах «Орлы» сумели выйти вперед, но упустили победу на последних секундах – 4:4.

«Торино» - «Эмполи» - 2:2

Голы: Побега 10, Пьяца 15 – Романьоли 34, Ла Мантиа 72

Удаление: Синго 32 (Торино)

«Лацио» - «Удинезе» - 4:4

Голы: Иммобиле 34, Педро 51, Милинкович-Савич 56, Ачерби 79 – Бету 17, 32, Молина 44, Арслан 90+9

Удаления: Патрик 57 – Молина 69, Уоллас 90+10

Вчера «Милан» на выезде разгромил «Дженоа» 3:0.

Турнирная таблица Серии А