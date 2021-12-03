В матче 15-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» на своем поле сыграл вничью с «Удинезе» со счетом 4:4.
События матча
|90'
|Уоллас (Удинезе) получает красную карточку.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Толгай-Али Арслан (Удинезе).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Франческо Ачерби (Лацио).
|69'
|Науэль Молина (Удинезе) получает красную карточку.
|57'
|Патрисио Габбарон (Лацио) получает красную карточку.
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Лацио).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Педро Родригес (Лацио).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Науэль Молина (Удинезе).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Бето (Удинезе).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Бето (Удинезе).
Источник — MEGOGO
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