Наполи потерял еще одного ключевого игрока из-за травмы

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали повредил мышцы левого бедра в матче 15-го тура Серии А Серии А против «Сассуоло» (ничья 2:2).

По прогнозам врачей, восстановление Кулибали займет от двух недель до одного месяца. В нынешнем сезоне на счету 30-летнего защитника 2 гола и 2 ассиста в 19 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

Ранее «Наполи» на три месяца потерял лидера атак Виктора Осимхена.