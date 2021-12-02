Наполи потерял еще одного ключевого игрока из-за травмы

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали повредил мышцы левого бедра в матче 15-го тура Серии А Серии А против «Сассуоло» (ничья 2:2).
По прогнозам врачей, восстановление Кулибали займет от двух недель до одного месяца. В нынешнем сезоне на счету 30-летнего защитника 2 гола и 2 ассиста в 19 матчах за «Наполи» во всех турнирах.
Ранее «Наполи» на три месяца потерял лидера атак Виктора Осимхена.
Источник — ФК Наполи
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