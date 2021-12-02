Шевченко рассказал, интересует ли Дженоа Андрей Ярмоленко

Похоже, это всего лишь слухи

  • 02.12.2021 13:06
  • 1001 просмотр
  • 3 комментария
Шевченко рассказал, интересует ли Дженоа Андрей Ярмоленко
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал слухи об интересе итальянского клуба к украинскому вингеру Андрею Ярмоленко.
 
«Этим будет заниматься спортивный директор – искать, выбирать. Я занят командой, у нас сейчас много матчей. Сейчас в команде заняты два места и мы не можем брать игроков без европейского паспорта.
 
Заинтересован ли я в услугах Ярмоленко? Я ответил на вопрос, мы не можем приглашать игроков, у которых нет европейского паспорта», — сказал Шевченко.

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Источник — PRESSING

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 02.12.2021 13:19
    0
    Alehandro, 02.12.2021 13:11
    "Цим займатиметься спортивний директор – шукати, обирати."
    Тренер, который не принимает участия в селекции? это как?) типа ему подсунут тех, кого выберет спортдир, а Шева под них потом должен будет подстраиваться? чертишо
    Метод суркиса , а по ярмо облом
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 02.12.2021 13:13
    0
    отмазка...
    Ссылка
    Alehandro
    Alehandro, 02.12.2021 13:11
    0
    "Цим займатиметься спортивний директор – шукати, обирати."
    Тренер, который не принимает участия в селекции? это как?) типа ему подсунут тех, кого выберет спортдир, а Шева под них потом должен будет подстраиваться? чертишо
    Ссылка
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