Шевченко рассказал, интересует ли Дженоа Андрей Ярмоленко

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал слухи об интересе итальянского клуба к украинскому вингеру Андрею Ярмоленко.



«Этим будет заниматься спортивный директор – искать, выбирать. Я занят командой, у нас сейчас много матчей. Сейчас в команде заняты два места и мы не можем брать игроков без европейского паспорта.



Заинтересован ли я в услугах Ярмоленко? Я ответил на вопрос, мы не можем приглашать игроков, у которых нет европейского паспорта», — сказал Шевченко.

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