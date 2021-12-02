Шевченко рассказал, интересует ли Дженоа Андрей Ярмоленко

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал слухи об интересе итальянского клуба к украинскому вингеру Андрею Ярмоленко.
«Этим будет заниматься спортивный директор – искать, выбирать. Я занят командой, у нас сейчас много матчей. Сейчас в команде заняты два места и мы не можем брать игроков без европейского паспорта.
Заинтересован ли я в услугах Ярмоленко? Я ответил на вопрос, мы не можем приглашать игроков, у которых нет европейского паспорта», — сказал Шевченко.
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Источник — PRESSING
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Тренер, который не принимает участия в селекции? это как?) типа ему подсунут тех, кого выберет спортдир, а Шева под них потом должен будет подстраиваться? чертишо
Тренер, который не принимает участия в селекции? это как?) типа ему подсунут тех, кого выберет спортдир, а Шева под них потом должен будет подстраиваться? чертишо
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