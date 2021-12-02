В поединке 14-го тура чемпионата Англии по футболу «Вест Хэм» дома сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1).
32-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко провел весь матч на скамейке запасных.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Вест Хэм» — «Брайтон» — 1:1
Голы: Соучек, 5 — Мопе, 89
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Неаль Мопе (Брайтон).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм).
Источник — YouTube
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