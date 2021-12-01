В среду, 1 декабря, в Лондоне на Олимпийском стадионе состоится матч 14-го тура чемпионата Англии, в котором «Вест Хэм» примет «Брайтон». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:30 по Киеву.

«Вест Хэм»

Команда Дэвида Мойеса в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает 4-е место. В 13-ти сыгранных матчах она набрала 23 очка, добившись 7 побед при двух ничьих и 4-х поражениях. Ровно половину своих неудач «Вест Хэм» постиг в двух крайних поединках. 20 ноября он на выезде проиграл «Вулверхэмптону» (0:1), а 28-го числа также в гостях уступил «Ман Сити» (1:2).

Эти поражения прервали четырехматчевую победную серию парней Мойеса – «Эвертон» (1:0 в гостях), «Тоттенхэм» (1:0 дома), «Астон Вилла» (4:1 на выезде) и «Ливерпуль» (3:2 дома). Ко всему прочему, в этот же период вошла победная игра лондонцев в Кубке английской лиги с «Ман Сити» (0:0, пен. 5-3).

По результатам на своем поле «молотобойцы» нынче имеют в АПЛ 7-й показатель – 10 очков (3 победы, 1 ничья, 2 поражения). В пяти крайних домашних матчах команда добилась двух побед (все – в крайних поединках, о которых уже упоминалось), 1 раз сыграла вничью и дважды проиграла.

Если верить неофициальной информации, против «Брайтона» партнерам не поможет Огбонна.

«Брайтон»

Подопечные Грэма Поттера располагаются в текущей турнирной иерархии чемпионата Англии на 9-ю позиции. В активе у них 18 очков, набранные после 4 побед и 6 ничьих, в пассиве же имеются 3 неудачи. В настоящий момент команда идет на малоприятной серии из 8-ми поединков без побед – 6 ничьих и 2 поражения.

В эту серию вошли неудачи в играх с «Ман Сити» (1:4 дома, 23 октября) и «Астон Виллой» (0:2 в гостях, 20 ноября). В свою очередь, ничейными получились поединки с «Кристал Пэлас» (1:1 на выезде, 27 сентября), «Арсеналом» (0:0 дома, 2 октября), «Норвичем» (0:0 в гостях, 16 октября), «Ливерпулем» (2:2 на выезде, 30 октября), «Ньюкаслом» (1:1 дома, 6 ноября) и «Лидсом» (0:0 дома, 27 ноября).

По достижениям на выезде «Брайтон» нынче в АПЛ 8-й – 9 очков в 6-ти матчах (2 победы, 3 ничьи, 1 поражение). Единственная неудача приключилась в крайнем на сегодня гостевом матче с «Астон Виллой» (20 ноября) – 0:2.

Согласно неподтвержденным данным, партнерам в предстоящем поединке не помогут Уэлбек и Альсате.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Вест Хэм» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.06 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Вест Хэм»: Фабьянски – Цоуфал, Исса Диоп, Зума, Джонсон, Соучек, Райс, Боуэн, Лансини, Форналс, Антонио.

«Брайтон»: Санчес – Уэбстер, Даффи, Данк, Лэмпти, Биссума, Мвепу, Кукурелья, Модер, Лаллана, Троссард.

1 декабря, среда