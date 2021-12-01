14-й тур
Вест Хэм
1 : 1
Брайтон
01.12.2021, FT

Ярмоленко смотрел со скамейки, как Вест Хэм упустил победу с Брайтоном

В другом матче дня «Вулверхэмптон» и «Бернли» голов друг другу не забили

  • 01.12.2021 23:27
  • 516 просмотров
  • 2 комментария
Ярмоленко смотрел со скамейки, как Вест Хэм упустил победу с Брайтоном
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

1 декабря состоялись матчи 14-го тура чемпионата Англии.

«Вест Хэм» дома сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1), причем гости сравняли счет на 89-й минуте.

Украинский форвард молотобойцев Андрей Ярмоленко всю игру смотрел со скамейки запасных.

В другом матче игрового дня «Вулверхэмптон» и «Бернли» голов друг другу не забили (0:0).

АПЛ. 14-й тур

Вест Хэм – Брайтон – 1:1

Голы: Соучек, 5 – Мопе, 89.

Вулверхэмптон – Бернли – 0:0

Саутгемптон – Лестер – 2:2

Голы: Беднарек, 3, Адамс, 34 – Эванс, 22, Мэддисон, 49.

Турнирная таблица чемпионата Англии

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    Alex86 1, 02.12.2021 00:13
    +2
    ukrnet1245, 01.12.2021 23:56
    Ему явно пора переходить в условный Минай или Колос доигрывать. Не тянет уровень АПЛ, это было очевидно с самого начала.
    судя по играм за сбу его уровень явно не эти клубы да и там вряд ли кто есть и близко такой
    Ссылка
    ukrnet1245
    online
    ukrnet1245, 01.12.2021 23:56
    -5
    Ему явно пора переходить в условный Минай или Колос доигрывать. Не тянет уровень АПЛ, это было очевидно с самого начала.
    Ссылка
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