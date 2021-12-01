Ярмоленко смотрел со скамейки, как Вест Хэм упустил победу с Брайтоном

1 декабря состоялись матчи 14-го тура чемпионата Англии.
«Вест Хэм» дома сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1), причем гости сравняли счет на 89-й минуте.
Украинский форвард молотобойцев Андрей Ярмоленко всю игру смотрел со скамейки запасных.
В другом матче игрового дня «Вулверхэмптон» и «Бернли» голов друг другу не забили (0:0).
АПЛ. 14-й тур
Вест Хэм – Брайтон – 1:1
Голы: Соучек, 5 – Мопе, 89.
Вулверхэмптон – Бернли – 0:0
Саутгемптон – Лестер – 2:2
Голы: Беднарек, 3, Адамс, 34 – Эванс, 22, Мэддисон, 49.
Турнирная таблица чемпионата Англии
Источник — Sport.ua
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