В матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» на своем поле сыграл вничью с «Лестером» со счетом 2:2.
События матча
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Лестер).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Саутгемптон).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Эванс (Лестер).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Ян Беднарек (Саутгемптон).
Источник — Setanta Sports Ukraine
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.