Даже Месси с Золотым мячом не помог. ПСЖ не сумел справился с Ниццей

1 декабря состоялись матчи 16-го тура чемпионата Франции. «ПСЖ» сыграл дома вничью с «Ниццей» (0:0).
У парижан весь матч сыграли форварды Лионель Месси, обладатель Золотого мяча 2021, и Килиан Мбаппе. А вот Неймар пропустил игру из-за травмы ноги.
«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, набрав 41 очко, «Ницца» занимает 4-ю позицию (27 очков).
Лига 1. 16-й тур
ПСЖ – Ницца – 0:0
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Кимпембе (Паредес, 77), Маркиньюс, Нуну Мендеш, Данилу Перрейра, Гуйе, Мбаппе, Ди Мария (Икарди, 77), Дина Эбимбе (Верратти, 62), Месси.
Ницца: Бенитес, Данте, Лотомба, Тодибо, Бард, Шнейдерлен, Лемина (Тюрам, 74), Будауи (Гуири, 80), Делор, Дольберг, Клюйверт (Стенгс, 74).
Предупреждения: Данилу Перрейра 31, Ди Мария 84 - Клайверт 66, Бард 88
Судья: Тюрпен.
Другие результаты игрового дня:
- Анже – Монако – 1:3
- Брест – Сент-Этьен – 1:0
- Мец – Монпелье – 1:3
- Страсбург – Бордо – 5:2
- Труа – Лорьян – 2:0
- Клермон – Ланс – 2:2
- Лион – Реймс – 1:2
- Нант – Марсель – 0:1
- Ренн – Лилль – 1:2
Турнирная таблица Лиги 1
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.