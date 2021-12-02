16-й тур
ПСЖ
0 : 0
Ницца
01.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Даже Месси с Золотым мячом не помог. ПСЖ не сумел справился с Ниццей

1 декабря состоялись матчи 16-го тура чемпионата Франции

  • 02.12.2021 00:59
  • 218 просмотров
  • 2 комментария
Даже Месси с Золотым мячом не помог. ПСЖ не сумел справился с Ниццей
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

1 декабря состоялись матчи 16-го тура чемпионата Франции. «ПСЖ» сыграл дома вничью с «Ниццей» (0:0).

У парижан весь матч сыграли форварды Лионель Месси, обладатель Золотого мяча 2021, и Килиан Мбаппе. А вот Неймар пропустил игру из-за травмы ноги.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, набрав 41 очко, «Ницца» занимает 4-ю позицию (27 очков).

Лига 1. 16-й тур

ПСЖ – Ницца – 0:0

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Кимпембе (Паредес, 77), Маркиньюс, Нуну Мендеш, Данилу Перрейра, Гуйе, Мбаппе, Ди Мария (Икарди, 77), Дина Эбимбе (Верратти, 62), Месси.

Ницца: Бенитес, Данте, Лотомба, Тодибо, Бард, Шнейдерлен, Лемина (Тюрам, 74), Будауи (Гуири, 80), Делор, Дольберг, Клюйверт (Стенгс, 74).

Предупреждения: Данилу Перрейра 31, Ди Мария 84 - Клайверт 66, Бард 88

Судья: Тюрпен.

Другие результаты игрового дня:

  • Анже – Монако – 1:3
  • Брест – Сент-Этьен – 1:0
  • Мец – Монпелье – 1:3
  • Страсбург – Бордо – 5:2
  • Труа – Лорьян – 2:0
  • Клермон – Ланс – 2:2
  • Лион – Реймс – 1:2
  • Нант – Марсель – 0:1
  • Ренн – Лилль – 1:2

Турнирная таблица Лиги 1

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    adidas77
    online
    adidas77, 02.12.2021 01:42
    +2
    Липовые Золотые Мячи в футбол не играют
    Ссылка
    Saar
    online
    Saar, 02.12.2021 01:29
    +2
    Месі в цьому сезоні -голіме дно з липовим Золотим м'ячем !
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