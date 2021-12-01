Устал за один матч. Рамос – вне заявки ПСЖ на матч с Ниццей

Сегодня, 1 декабря ПСЖ в 16-м туре Лиги 1 примет «Ниццу». Серхио Рамос, который только в воскресенье дебютировал за парижан в матче с «Сент-Этьенном» (победа 3:1), снова не попал в заявку ПСЖ.

Главный тренер команды Маурисио Почеттино объяснил отсутствие Рамоса в заявке усталостью:

«Последние 15 минут матча с «Сент-Этьеном» тяжело дались Серхио. Он не играл продолжительное время и устал. После такого долгого отсутствия ему необходимо больше времени на восстановление».