Устал за один матч. Рамос – вне заявки ПСЖ на матч с Ниццей

Испанский защитник пропустит сегодняшний матч

  • 01.12.2021 17:45
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Устал за один матч. Рамос – вне заявки ПСЖ на матч с Ниццей
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Сегодня, 1 декабря ПСЖ в 16-м туре Лиги 1 примет «Ниццу». Серхио Рамос, который только в воскресенье дебютировал за парижан в матче с «Сент-Этьенном» (победа 3:1), снова не попал в заявку ПСЖ.

Главный тренер команды Маурисио Почеттино объяснил отсутствие Рамоса в заявке усталостью:

«Последние 15 минут матча с «Сент-Этьеном» тяжело дались Серхио. Он не играл продолжительное время и устал. После такого долгого отсутствия ему необходимо больше времени на восстановление».

Источник — Marca

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