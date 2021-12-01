Устал за один матч. Рамос – вне заявки ПСЖ на матч с Ниццей

Сегодня, 1 декабря ПСЖ в 16-м туре Лиги 1 примет «Ниццу». Серхио Рамос, который только в воскресенье дебютировал за парижан в матче с «Сент-Этьенном» (победа 3:1), снова не попал в заявку ПСЖ.
Главный тренер команды Маурисио Почеттино объяснил отсутствие Рамоса в заявке усталостью:
«Последние 15 минут матча с «Сент-Этьеном» тяжело дались Серхио. Он не играл продолжительное время и устал. После такого долгого отсутствия ему необходимо больше времени на восстановление».
A squad of 22 players for Nice (H) 📋🔴🔵— Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 1, 2021
#PSGOGCN pic.twitter.com/7vDqVyZ0uS
Источник — Marca
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