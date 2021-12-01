9-й тур
Реал Мадрид
1 : 0
Атлетик
01.12.2021, FT

Бензема решил исход матча. Реал минимально победил Атлетик

В Мадриде состоялся перенесенный матч 9-го тура чемпионата Испании

  • 01.12.2021 23:59
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Бензема решил исход матча. Реал минимально победил Атлетик
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 1 декабря, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялся перенесенный матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу.

В матче между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» Бильбао арбитр Исидро Диас де Мера Эскудерос зафиксировал победу хозяев поля с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол для хозяев поля забил Карим Бензема с передачи Луки Модрича. Мадридский «Реал» набрал 36 очков и лидирует в Ла Лиге.

Ла Лига. 9-й тур. Перенесенный матч

Реал Мадрид  Атлетик Бильбао  1:0

Гол: Карим Бензема, 40.

Реал: Куртуа, Эдер Милитау, Алаба, Менди, Кроос (Начо, 80), Модрич (Вальверде, 70), Каземиро, Бензема, Асенсио (Родриго, 64), Васкес (Камавинга, 80), Винисиус Жуниор.

Атлетик: Симон, Нуньес, Альварес, Лекуэ (Де Маркос, 46), Баленсиага, Икер Муниаин (Сансет, 70), Дани Гарсия (Весга, 82), Венседор (Уильямс, 64), Саррага, Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Беренгер, 70).

Предупреждения: Модрич 68, Каземиро 77 - Саррага 31, Лекуэ 43, Иньяки Уильямс 77.

Судья: Эскудерос.

Турнирная таблица чемпионата Испании

ГОЛ! 1:0. Бензема, 40 мин.

Видеообзор матча.

События матча
40' ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).

Источник — Sport.ua

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