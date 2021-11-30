В среду, 1 декабря, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч девятого тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграют мадридский «Реал» и баскский «Атлетик». Стартовый свисток арбитра Исидро Диас де Мера Эскудерос из Кастилья-Ла-Манча прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Реал



В рамках чемпионата «галактикос» имеют не одного лишь соперника для проведения «El Clasico» в лице каталонской «Барселоны», так как баскский коллектив также никогда не покидал «элитное» первенство, поэтому имеет полное право делить с «сине-гранатовыми» и «сливочными» право на участие в поединках подобного статуса. Именно этот факт дает повод «Реалу» расценивать игру как достаточно ответственную, а то, что она еще и является перенесенной из более раннего периода сезона, говорит нам о том, что коллектив Карло Анчелотти будет стараться воспользоваться возможностью оторваться от своих преследователей.

При этом, мадридский клуб точно не должен забывать, что на выходных ему предстоит ничуть не менее горячая «королевская» битва против «Реала Сосьедад» на выезде, а уже через неделю предстоит бороться против миланского «Интера» за итоговую первую строчку в группе Лиги чемпионов. В целом, с чистой совестью можно говорить, что для столичного коллектива Boxing day официально начнется уже с самого начала последнего месяца уходящего года. «Реал» подходит к этой дате во всеоружии, так как не проигрывал уже почти два месяца.

Атлетик



Не намерена команда Анчелотти терять очки и в предстоящей игре, а выступления подопечных Марселино в их предыдущих матчах лишь этому благоприятствуют. Баски не побеждали на две недели меньше, чем соперники не проигрывали, хотя при этом лишены необходимости играть на международной арене, да и сборная Испании явно не забирает у них большинство кадров в свой состав. «Атлетик» нестабилен и при этом его неудачи совершенно никак не соотносятся с силами соперников по чемпионату.

Тем не менее, «львы» стараются бороться до последнего, о чем ярко говорит наибольший показатель по количеству ничейных результатов среди всех команд Ла Лиги на данный момент. Из верхней половины турнирной таблицы «Атлетик» имеет наименьшее количество побед, но именно мировые с соперниками удерживают подопечных Марселино аккурат позади каталонской «Барселоны». Впрочем, в этой сравнительной характеристики камень в огород может полететь именно для «блаугранас». К слову, баски против них, а чуть позднее – и против мадридского «Атлетико», также расписывали ничейные поединки.

Ориентировочные составы



«Реал»: Куртуа – Менди, Милитао, Начо, Карвахаль – Модрич, Каземиро, Кроос – Винисиус, Бензема, Асенсио.

«Атлетик»: Симон – Баленсиага, Нуньес, Альварес, Де Маркос – Муньяин, Венседор, Д. Гарсия, Н. Уильямс – Р. Гарсия, Сансет.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева сумеют сполна воспользоваться своей текущей формой. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Реал» (-1) с коэффициентом 1.74 по линии Parimatch.

1 декабря, среда