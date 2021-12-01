1 декабря в 21:45 проходит матч 15-го тура итальянской Серии А «Дженоа» – «Милан».
Коуч хозяев поля Андрей Шевченко встречается против своей бывшей команды.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Дженоа – Милан. Шевченко против бывшей команды. Смотреть онлайн. LIVE
Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
События матча
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мессьяс (Милан).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мессьяс (Милан).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Златан Ибрагимович (Милан).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.