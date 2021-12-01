Шоковая терапия. ЦСКА закупит для футболистов электростимуляторы

Сезон 2021/2022 непросто складывается для московского ЦСКА. После 16-ти сыгранных туров команда занимает 6-е место в российской Премьер-лиге, имея в активе 24 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 18-16.

Руководство ЦСКА решило пойти на необычные меры для улучшения игры команды. В частности, ЦСКА закупит пять электростимуляторов. Тендер на их поставку будет завершен в ближайшее время. За продукцию клуб заплатит около $10 тысяч.

Электростимулятор — устройство, воздействующее на мышцы электроимпульсами, из-за чего мышцы начинают сокращаться. Обычно рекламируется в качестве устройства, якобы позволяющего увеличить мышечную массу без реальной физической нагрузки. Польза электростимуляторов не доказана.

ЦСКА потерпел три поражения в четырех минувших турах РПЛ, один раз сыграв вничью.