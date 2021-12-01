Стала известна зарплата Рангника в Ман Юнайтед

Стала известна зарплата нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника.

Напомним, 29 ноября было официально объявлено о назначении немецкого специалиста в клуб.

Как сообщает источник, немецкий специалист будет получать в МЮ 8 млн фунтов стерлингов в год, что немного больше, чем получал бывший наставник «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер. Сульшер получал 7,5 миллиона.

Рангник будет главным тренером «Манчестер Юнайтед» до конца нынешнего сезона. После этого он станет консультантом клуба.

Ранее сообщалось, что Рангник пока не может приступить к работе в МЮ.