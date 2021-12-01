Стала известна зарплата Рангника в Ман Юнайтед

Специалист будет получать больше Сульшера

  • 01.12.2021 11:50
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Стала известна зарплата Рангника в Ман Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

Стала известна зарплата нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника.

Напомним, 29 ноября было официально объявлено о назначении немецкого специалиста в клуб.

Как сообщает источник, немецкий специалист будет получать в МЮ 8 млн фунтов стерлингов в год, что немного больше, чем получал бывший наставник «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер. Сульшер получал 7,5 миллиона.

Рангник будет главным тренером «Манчестер Юнайтед» до конца нынешнего сезона. После этого он станет консультантом клуба.

Ранее сообщалось, что Рангник пока не может приступить к работе в МЮ.

Источник — Daily Mail

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