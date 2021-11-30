Нет разрешения. Дебют Рангника в Манчестер Юнайтед откладывается

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник в ближайшее время не сможет руководит командой.
Напомним, 29 ноября было официально объявлено о назначении немецкого специалиста в клуб.
Как сообщает Daily Mail, Рангник, скорее всего, не поможет команде до конца этой недели и не дебютирует в матче «Ман Юнайтед» против «Арсенала», который состоится 2 декабря.
Дело в том, что Рангник пока не получил разрешение на работу в Англии.
В «МЮ» надеются, что 63-летний специалист сможет присутствовать на матче 15-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» 5 декабря.
Источник — Daily Mail
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