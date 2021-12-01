Леонид БУРЯК: «Будет справедливо дать еще один Золотой мяч Левандовски»

Специалист – о победе Лионеля Месси в престижной премии

  • 01.12.2021 11:02
  • 317 просмотров
  • 2 комментария
Леонид БУРЯК: «Будет справедливо дать еще один Золотой мяч Левандовски»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк высказался о том, что Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».

«Левандовски и Месси – это два разных футболиста. Это два гениальных футболиста. Одно восхищение вызывает то, что Роберт играет в очень сложной лиге, а именно Бундеслиге. На протяжении каждого года поляк забивает определенное количество голов, которые держат его на слуху. Левандовски – один из самых ярких форвардов Европы. Месси на любой позиции играет, в любой команде. Исходя из того, что умеет аргентинец, я думаю, он чуть-чуть опередил мир. У него потрясающая скоростная техника, прекрасные удары. У него совершенная игра. В свои 34 года Месси выглядит достаточно убедительно. При всем уважении к Роналду и Левандовски, Месси заслуженно стал обладателем «Золотого мяча». Это мое личное мнение. 

Но, я считаю, что было бы правильным вручить еще один «Золотой мяч» Роберту Левандовски. Все-таки польский форвард на протяжении многих лет демонстрирует яркую игру на поле, каждый сезон стабильно забивая много голов и являясь лидером «Баварии», которая в 2020-м году выиграла Лигу чемпионов. Также Левандовски является лидером и капитаном сборной Польши. Думаю, будет справедливо, если организаторы премии вручат еще один «Золотой мяч» поляку. Сейчас в спорте такое делают. Например, на летней Олимпиаде-2020 вручили две золотые медали в соревнованиях по прыжкам в высоту с разбега. Золотые награды получили прыгуны из Италии и Катара, которые вдвоем заняли первое место», - сказал Буряк.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Barsa_che
    online
    Barsa_che, 01.12.2021 11:34
    0
    Никто не виноват, что Левандовскому не дали мяч за 2020год, в связи с пандемией. Если бы Левандовский в 2021 году, кроме забитых мячей, выиграл на международной арене хоть что нибудь, тогда да. А так законно золотой мяч в 2021 году вручили Месси!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 01.12.2021 11:50 (изменен)
    -1
    В кои века я согласен с Буряком, если по честному, то не ожидал от него такого профессионального анализа. Молодец. Только один ньюанс. Сравнения с прижками в высоту - это нонсенс. Там четкие критерии определения победителя , в отличии от субьективного мнения сотен людей, которые голосовали за номинантов... А в остальном - все по делу, как не странно....
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности