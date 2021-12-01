В понедельник, 6 декабря, состоится матч 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» сыграет против одесского «Черноморца».
Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 19:30.
«Днепр-1» – «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Черноморец».
Источник — Sport.ua
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