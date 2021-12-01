Получил Золотой мяч и заболел. Месси пропустил тренировку ПСЖ

У аргентинского форварда проблемы с желудком

  • 01.12.2021 09:24
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  • 1 комментарий
Получил Золотой мяч и заболел. Месси пропустил тренировку ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Звезда ПСЖ Лионель Месси после получение очередного Золотого мяча отсутствовал на тренировке команды.

Как сообщает французская пресса, у футболиста проблемы с желудком, а именно симптомы гастроэнтерита (заболевание желудочно-кишечного тракта).

Такие же симптомы испытывает другой аргентинец ПСЖ - Леандро Паредес.

Участие Месси и Паредеса в матче 16-го тура Лиги 1 против «Ниццы» под вопросом. Игра состоится 1 декабря.

Напомним, 29 ноября Месси в Париже получил свой седьмой Золотой мяч в карьере.

Источник — Get French Football

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Южанин
    online
    Южанин, 01.12.2021 09:41
    0
    Вручить ему Золотой унитаз
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