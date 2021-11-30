ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на вручение Золотого мяча Лионелю Месси

По итогам 2021 года журнал France Football определил форварда сборной Аргентины и ПСЖ Лионеля Месси обладателем Золотого мяча.



Нападающий по результатам голосования набрал 613 голосов, опередив Роберта Левандовски, занявшего второе место, на 33 голоса.



Для многих такой итог церемонии стал сюрпризом, но точно не для Хосепа Гвардиолы, который, не умаляя заслуг Роберта Левандовски, отметил исключительность Лионеля Месси.