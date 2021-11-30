ПАВЕЛКО: «С этой зимы у нас должна появиться третья перевозная станция VAR»

Президент УАФ хочет, чтобы в Украине было четыре такие станции

  • 30.11.2021 18:21
  • 482 просмотра
  • 2 комментария
ПАВЕЛКО: «С этой зимы у нас должна появиться третья перевозная станция VAR»
© УАФ. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о желании ассоциации обеспечить все матчи украинской Премьер-лиги системой VAR.
 
«Мы работаем над тем, чтобы уже с этой зимы у нас появился третья перевозная станция VAR. Это позволит охватить шесть матчей тура. В следующем сезоне мы ждем технической возможности наших партнеров для того, чтобы обеспечить все четыре станции», – сказал Павелко в комментарии Футбол NEWS.
 
Отметим, что сейчас система VAR работает на 2-3 матчах за тур.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 30.11.2021 18:30 (изменен)
    +3
    сейчас есть две станции, но обслуживают 2-3 матча в туре. Почему не 4 ? Или хотя бы не менее трех матчей?
    То есть, используют ресурс на 50-75 %%.
    Так же будет и при наличии 4 станций. Пустозвоны из УАФ...
    Ссылка
    nivava
    nivava, 30.11.2021 19:23
    0
    Burevestnik, 30.11.2021 18:30
    сейчас есть две станции, но обслуживают 2-3 матча в туре. Почему не 4 ? Или хотя бы не менее трех матчей?
    То есть, используют ресурс на 50-75 %%.
    Так же будет и при наличии 4 станций. Пустозвоны из УАФ...
    Ну а хто цю станцію за ніч має перевезти та налаштувати, наприклад з
    Харкова в Ужгород?
    Ссылка
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