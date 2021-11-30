ПАВЕЛКО: «С этой зимы у нас должна появиться третья перевозная станция VAR»

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о желании ассоциации обеспечить все матчи украинской Премьер-лиги системой VAR.



«Мы работаем над тем, чтобы уже с этой зимы у нас появился третья перевозная станция VAR. Это позволит охватить шесть матчей тура. В следующем сезоне мы ждем технической возможности наших партнеров для того, чтобы обеспечить все четыре станции», – сказал Павелко в комментарии Футбол NEWS.



Отметим, что сейчас система VAR работает на 2-3 матчах за тур.

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