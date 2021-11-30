ПАВЕЛКО: «С этой зимы у нас должна появиться третья перевозная станция VAR»

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о желании ассоциации обеспечить все матчи украинской Премьер-лиги системой VAR.
«Мы работаем над тем, чтобы уже с этой зимы у нас появился третья перевозная станция VAR. Это позволит охватить шесть матчей тура. В следующем сезоне мы ждем технической возможности наших партнеров для того, чтобы обеспечить все четыре станции», – сказал Павелко в комментарии Футбол NEWS.
Отметим, что сейчас система VAR работает на 2-3 матчах за тур.
Читайте также: Андрей ПАВЕЛКО: «Жеребьевка? Расстроился из-за наших болельщиков»
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
То есть, используют ресурс на 50-75 %%.
Так же будет и при наличии 4 станций. Пустозвоны из УАФ...
То есть, используют ресурс на 50-75 %%.
Так же будет и при наличии 4 станций. Пустозвоны из УАФ...
Харкова в Ужгород?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.