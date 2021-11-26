Андрей ПАВЕЛКО: «Жеребьевка? Расстроился из-за наших болельщиков»

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко поделился впечатлениями от итогов жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2022:

«Немного обрадовался, немного расстроился из-за наших болельщиков, которые не увидят сборную в этих матчах. Нужно будет ехать к соперникам.

У Александра Васильевича [Петракова] было 5 финальных матчей, к ним прибавилось еще два. Наша цель – 7 финальных матчей и Катар. Все просто».