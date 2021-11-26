Андрей ПАВЕЛКО: «Жеребьевка? Расстроился из-за наших болельщиков»

Украине придется провести два матча на выезде

  • 26.11.2021 19:59
  • 5844 просмотра
  • 5 комментариев
Андрей ПАВЕЛКО: «Жеребьевка? Расстроился из-за наших болельщиков»
© УАФ. Андрей Павелко

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко поделился впечатлениями от итогов жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2022:

«Немного обрадовался, немного расстроился из-за наших болельщиков, которые не увидят сборную в этих матчах. Нужно будет ехать к соперникам.

У Александра Васильевича [Петракова] было 5 финальных матчей, к ним прибавилось еще два. Наша цель – 7 финальных матчей и Катар. Все просто».

Источник — vZbirna

(54 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Петр Яновский
    Петр Яновский, 26.11.2021 20:45
    +4
    Ничего Андрюша, главное твоя доця съездит. Это самое главное
    Ссылка
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 26.11.2021 20:43
    +2
    А слабо организовать три-четыре чартера? Болелы сделают необходимые прививки даже деньги найдут на поездку, ОПГ УАФ должны сделать ВСЕ для того, чтобы наши люди попали на игру в Глазго... Но для этого надо иметь мозги некоторым функционерам ассоциации...
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 26.11.2021 21:10
    +1
    ....а вболівальники засмучені через те, що ти досі очолюєш наш футбол. Присосалося як кліщ, і ще таких самих плодить.
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    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 26.11.2021 20:50
    0
    Владимир Копяк, 26.11.2021 20:43
    А слабо организовать три-четыре чартера? Болелы сделают необходимые прививки даже деньги найдут на поездку, ОПГ УАФ должны сделать ВСЕ для того, чтобы наши люди попали на игру в Глазго... Но для этого надо иметь мозги некоторым функционерам ассоциации...
    тут виза самое подлое дело...я подавался в мае, обещали 2 недели, дали в июле....И то у меня третья британская, а так отказов дофига
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    fedd1979
    fedd1979, 26.11.2021 20:48
    0
    Владимир Копяк, 26.11.2021 20:43
    А слабо организовать три-четыре чартера? Болелы сделают необходимые прививки даже деньги найдут на поездку, ОПГ УАФ должны сделать ВСЕ для того, чтобы наши люди попали на игру в Глазго... Но для этого надо иметь мозги некоторым функционерам ассоциации...
    Не треба ніяких чартерів. Ніби ви не знаєте, хто потрапить на ті чартери. Ще дивитися на ті ситі рожі...
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