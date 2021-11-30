Стало известно, кого Рангник хочет купить первым в Ман Юнайтед

Немецкий специалист готовится усилить команду

  • 30.11.2021 14:06
  • 1374 просмотра
  • 2 комментария
Стало известно, кого Рангник хочет купить первым в Ман Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник вскоре намерен провести первый трансфер.

Как сообщает источник, в данный момент 63-летний специалист находится в Германии и подбирает игроков, которых хочет пригласить в клуб.

Ожидается, что приоритетным кандидатом является полузащитник «РБ Лейпциг» Амаду Айдара. В свое время этого футболиста Рангник подписывал в немецкий клуб.

Трансфер МЮ может обойтись в 40 млн евро.

Ранее сообщалось, что Рангник пока не может приступить к работе в МЮ.

Источник — Todofichajes.com

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Умник
    Умник, 30.11.2021 14:49
    +1
    Думал Мудрыка и тете.
    Зашёл. Расстроился
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    samird
    samird, 30.11.2021 14:34
    0
    Он и близко этих денег не стоит. Да и вообще - очень сомнительно, что это игрок уровня МЮ.
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