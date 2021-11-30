Стало известно, кого Рангник хочет купить первым в Ман Юнайтед

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник вскоре намерен провести первый трансфер.

Как сообщает источник, в данный момент 63-летний специалист находится в Германии и подбирает игроков, которых хочет пригласить в клуб.

Ожидается, что приоритетным кандидатом является полузащитник «РБ Лейпциг» Амаду Айдара. В свое время этого футболиста Рангник подписывал в немецкий клуб.

Трансфер МЮ может обойтись в 40 млн евро.

Ранее сообщалось, что Рангник пока не может приступить к работе в МЮ.