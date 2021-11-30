Анатолий ЧАНЦЕВ: «Судейство меня возмутило. Мариуполь просто убили»

Специалист считает, что судья несправедливо не засчитал гол азовской команды в ворота «Львова»

  • 30.11.2021 11:19
  • 599 просмотров
  • 4 комментария
Анатолий ЧАНЦЕВ: «Судейство меня возмутило. Мариуполь просто убили»
© ФК Мариуполь

Известный украинский тренер Анатолий Чанцев поделился впечатлениями от некоторых поединков 16-го тура УПЛ.

«Динамо» и «Шахтер» взяли свое с трудом? После еврокубков всегда так было. Мотивация теряется, ничего не поделаешь. Но гранды сумели с этим справиться и взяли по три очка. Каких-либо противоречий в матчах, в которых «Динамо» и «Шахтеру» противостояли «Минай» и «Ингулец», я не заметил. Забитые мячи, назначенные и не назначенные пенальти — все по делу.

Судейство меня возмутило в другом поединке — «Мариуполь»— «Львов». Арбитр этой встречи Дердо отобрал у азовцев гол. Пробивается штрафной, и за миг до того, как мяч влетает в сетку, звучит судейский свисток. Подобное недопустимо. Я многое видел в футболе, но такого не припомню. Решения рефери разочаровали, ведь игра «Мариуполя» в матче со «Львовом» заслуживала уважения. А хозяев просто взяли и убили…», — отметил Чанцев.

Источник — zbirna.com

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    said Andre
    said Andre, 30.11.2021 11:28
    +1
    Ещё один с арендоуполь вписался .
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    днище 1927
    online
    днище 1927, 30.11.2021 12:20
    0
    Журнал WORLD SOCCER опублікував статтю, яка розкриває непривабливі схеми уникнення податків, що використовуються власниками команди «Динамо Київ». Все почалося з того, що український форвард Артем Бєсєдін отримав травму на Євро-2020. Відповідно, «Динамо» отримало право на компенсацію від ФІФА за Програмою захисту клубів під час його лікування протягом шести місяців. Її розраховують відповідно до фіксованої зарплатні футболіста. І тут виявилася цікава річ – у «Динамо» Бєсєдін офіційно отримує 290 євро на місяць.
    футбол.
    Однак його повна зарплата насправді набагато вища. У 2017 році було засновано офшорну компанію Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd., яка отримує всі призові гроші українського клубу від УЄФА. Ця компанія укладає індивідуальні іміджеві контракти з усіма гравцями київського «Динамо», включаючи Бєсєдіна. Відповідно до свого іміджевого контракту він отримує 45000 євро на місяць, що приблизно в 155 разів більше за суму, яку він офіційно отримує в Україні.
    Хоча офшорна схема заробітної плати може залишитися безкарною в Україні, вона дала б ФІФА та УЄФА привід більш уважно поглянути на фінансові домовленості клубу. Аби цього не сталося, президент київського «Динамо» Ігор Суркіс одразу заявив, що не вимагатиме компенсації від ФІФА, і що клуб лікуватиме Бєсєдіна власним коштом – новина, яка не стала несподіванкою в Україні.
    "Обидва клуби "Динамо" і "Шахтар" є олігархічними, але у них абсолютно різний підхід до ведення футбольного бізнесу", - пояснює Сергій Фурса, один із провідних українських економістів. - "Шахтар" будує капіталізацію, засновану на прозорих грошових потоках. Він намагається грати за правилами. "Динамо" все робить з точністю до навпаки. Зарплату футболістам платить не клуб, а якийсь офшор. Відповідно, які можуть бути податки? Якщо зарплату виплачує не клуб, а офшорна компанія, яка підписала контракти із гравцями, то податків немає. У випадку з "Динамо" це питання побудови футбольного бізнесу. Якщо ви будуєте бізнес за офшорною схемою, тоді ви не сплачуєте податків».
    Виходить, що кейс Бєсєдіна для Ігоря Суркіса не став випадковим епізодом. Офшорну схему управління клубом він успадкував від свого старшого брата Григорія.
    27 липня 1993 року, коли Григорій Суркіс вступив на посаду президента "Динамо", клуб уклав угоду з офшорною компанією Newport Management Limited з Британських Віргінських островів. 28 липня 2010 року його пролонгували ще на 20 років.
    За цією угодою «Динамо (Київ) передало Newport Management усі комерційні сфери своєї діяльності: телевізійні та маркетингові права, зокрема права на купівлю-продаж гравців.
    Інформація про те, скільки грошей витратила компанія Newport у 2011–2017 роках на купівлю гравців у київське «Динамо», міститься у статистичних даних ФІФА, які опублікував Football Leaks. Згідно з ними, «Динамо» за сім років купило 82 футболістів, витративши 324 мільйони доларів. Власники «Динамо» були найбільшими імпортерами нафтопродуктів в Україну. Чому? Тому що вони мали привілеї від президентів країни, які любили футбол», - пояснює Фурса. «Вони безмитно ввозили ці нафтопродукти до країни. Це колосальні, величезні гроші. Зрозуміло, що вони приховували їх від звітності. Основні фінансові потоки пройшли через офшорні компанії».
    Для братів Суркісів футбол довгий час служив засобом для каламутної фінансової практики, хоча це не завадило Григорію бути членом виконавчого комітету УЄФА.
    «На жаль, в Україні немає верховенства права. В Іспанії є приклади судових рішень щодо податкових злочинів Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі. В Україні цього немає. У цьому й різниця. В Україні Суркіс може це зробити, тому що податкові органи навіть не намагаються його покарати», - робить висновок Фурса.
    Здається, що для «Динамо» майже за три десятиліття нічого не змінилося. Найуспішніший клуб України залишається пережитком олігархічного бізнесу 90-х. Брати Суркіси все ще сидять у VIP-ложі стадіону «Олімпійський» у Києві та дивляться гру свого безподаткового «Динамо» в оточенні екс-президентів України», - констатує WORLD SOCCER
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    Серж р
    Серж р, 30.11.2021 12:08
    -1
    Сергей Иванов, 30.11.2021 11:59
    Этот ,,судья" уже дано на ставке известных братьев кыян. Сколько этот ,,судья" гадостей наделал и наделает в матчах других команд с этим кыянским Храндом,так это не счесть...
    А ,,Мариуполь" давно как кость в горле у КЫЯН. Эти кыянские братья ,,съели" ,,Олимпик" и по ходу хотят сделать тоже самое и с Мариуполем. Только эти две команды по настоящему противостояли КЫЯНАМ и неоднократно отбирали у них очки...кроме ,,Шахтера" конечно. Так что этим кыянским братьям эти две команды в высшей лиге не нужны...что бы лишний раз не опускали этот липовый Хранд.
    Ахха. Заговор против бомжей Вот только Павелко и ФФУ против Суркисов и именно они утопили Олимпик. И кстати, в ряде матчей Олимпик отбирал очки у ржавых бомжей. За это и утопили А Арендуполь сам по себе мёртвый проект.
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    Сергей Иванов
    online
    Сергей Иванов, 30.11.2021 11:59
    -2
    Этот ,,судья" уже дано на ставке известных братьев кыян. Сколько этот ,,судья" гадостей наделал и наделает в матчах других команд с этим кыянским Храндом,так это не счесть...
    А ,,Мариуполь" давно как кость в горле у КЫЯН. Эти кыянские братья ,,съели" ,,Олимпик" и по ходу хотят сделать тоже самое и с Мариуполем. Только эти две команды по настоящему противостояли КЫЯНАМ и неоднократно отбирали у них очки...кроме ,,Шахтера" конечно. Так что этим кыянским братьям эти две команды в высшей лиге не нужны...что бы лишний раз не опускали этот липовый Хранд.
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