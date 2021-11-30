Анатолий ЧАНЦЕВ: «Судейство меня возмутило. Мариуполь просто убили»

Известный украинский тренер Анатолий Чанцев поделился впечатлениями от некоторых поединков 16-го тура УПЛ.

«Динамо» и «Шахтер» взяли свое с трудом? После еврокубков всегда так было. Мотивация теряется, ничего не поделаешь. Но гранды сумели с этим справиться и взяли по три очка. Каких-либо противоречий в матчах, в которых «Динамо» и «Шахтеру» противостояли «Минай» и «Ингулец», я не заметил. Забитые мячи, назначенные и не назначенные пенальти — все по делу.

Судейство меня возмутило в другом поединке — «Мариуполь»— «Львов». Арбитр этой встречи Дердо отобрал у азовцев гол. Пробивается штрафной, и за миг до того, как мяч влетает в сетку, звучит судейский свисток. Подобное недопустимо. Я многое видел в футболе, но такого не припомню. Решения рефери разочаровали, ведь игра «Мариуполя» в матче со «Львовом» заслуживала уважения. А хозяев просто взяли и убили…», — отметил Чанцев.