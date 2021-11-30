Тренер Оболони: «Уровень игроков Металлиста выше»

Валерий Иващенко рассказал о поражении от харьковского клуба (1:2)

  • 30.11.2021 09:55
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Тренер Оболони: «Уровень игроков Металлиста выше»
© ФК Металлист. Валерий Иващенко

Интервью главного тренера «Оболони» Валерия Иващенко после матча с «Металлистом» (1:2).

— Из чего сложился сегодняшний результат? В чем причина поражения?
— Я считаю, что игра в любом случае была хорошая, динамичная. Первый тайм мы провели хорошо, а во втором сыграл роль ряд ошибок. Скорее всего, в индивидуальном мастерстве, в отдельных эпизодах. Где-то мы не доиграли, где-то чуть потеряли концентрацию. В середине второго тайма чуть подсели к своей штрафной и, соответственно, пропустили мячи.

— За счет чего вы сегодня могли переиграть «Металлист», конечно, главного фаворита этого турнира?
— «Металлист» — хорошая команда, там играют квалифицированные футболисты, поэтому мы понимали, что будет тяжело. В индивидуальном плане они хороши. Где-то за счет агрессии, командных действий, давления, у нас было пару моментов. В любом случае, тяжело говорить. Что-то получилось, а что-то — нет. Один мяч мы отыграли, забили, немного нам не хватило времени. Ребята старались, к ним никаких претензий нет, они выдержали ту установку, которую мы им давали. Но где-то, конечно, уровень игроков «Металлиста» выше, и за счет индивидуального мастерства харьковчане смогли забить нам два мяча.

— С психологией у вашей команды все в порядке. При счете 0:2 вы не сдались, забили в компенсированное время. Как думаете, что больше сыграло роль — характер парней или, возможно, замены усилили команду?
— У нас замены были где-то вынужденные, где-то из-за травм. Майданевич, Матяж выбыли на ровном месте. Но те, кто выходил на замену, также старались добавить. А с психологией у нас все нормально — ребята всегда стараются играть до конца. И мы от них требуем этого, говоря, что футбол — это 90+ минут времени, что надо играть до конца. Поэтому ребята молодцы, забили, старались, бежали, но, к сожалению, не смогли сравнять.

— Президент клуба озвучил задание занять третье место. Скажите, пожалуйста, при нынешнем раскладе сил, вы сможете выполнить эту задачу?
— Мы для этого будем делать все. В любом случае, хочется играть и достигать как можно большего, занимать высокие места в турнирной таблице. Но, как говорится, чемпионат покажет, футбол покажет. Будем все для этого делать и стараться.

Источник — ФК Металлист

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