Лео МЕССИ: «Этот приз мой благодаря тому, что мы сделали на Кубке Америки»

Обладатель Золотого мяча-2021 Лионель Месси поделился своими эмоциями.

«Восхитительно снова оказаться здесь. Два года назад я не знал, что может произойти. И вот я снова здесь. Теперь я играю за ПСЖ, я очень счастлив. Я действительно хочу продолжить борьбу за новые цели. Не знаю, сколько мне осталось (играть), но надеюсь, что много, ведь я люблю футбол.

Спасибо партнерам по «Барселоне», ПСЖ и сборной Аргентины. Мне чего-то не хватало, а теперь все наоборот. Я воплотил свою мечту, которую я очень хотел исполнить. Этот приз в моих руках из-за того, что мы сделали на Кубке Америки. Особенный вечер для меня», — сказал Месси.

Напомним, что в июле 2021 года Месси в составе сборной Аргентины выиграл Кубок Америки.