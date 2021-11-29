Франческо ТОТТИ: «Отдал бы Золотой мяч Левандовски»

Легендарный итальянский форвард Франческо Тотти поделился своим мнением по поводу того, кто должен выиграть Золотой мяч-2021:
«Мы привыкли видеть, как его вручают либо Месси, либо Роналду. Но в этом году я бы отдал Золотой мяч Левандовски».
Напомним, имя обладателя Золотого мяча-2021 станет известно сегодня.
Источник — Football-Italia
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