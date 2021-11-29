Франческо ТОТТИ: «Отдал бы Золотой мяч Левандовски»

Легендарный итальянский форвард Франческо Тотти поделился своим мнением по поводу того, кто должен выиграть Золотой мяч-2021:

«Мы привыкли видеть, как его вручают либо Месси, либо Роналду. Но в этом году я бы отдал Золотой мяч Левандовски».

Напомним, имя обладателя Золотого мяча-2021 станет известно сегодня.