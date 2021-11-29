Александрия – Заря. Скрипник назвал основу. Стартовые составы команд

29 ноября в 19:30 в Александрии пройдет матч 16-го тура УПЛ

  • 29.11.2021 19:12
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Александрия – Заря. Скрипник назвал основу. Стартовые составы команд
© ФК Заря Луганск

29 ноября в 19:30 состоится матч 16-го тура УПЛ, в котором сыграют «Александрия» и «Заря».

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Александрия – Заря. Стартовые составы команд

Александрия: Билык, Бабогло, Калюжный, Третьяков, Мирошниченко, Дрышлюк, Кожушко, Демченко, Цуриков, Дубра (кап), Устименко.

Запас: Горох, Мельник, Спинелли, Бухал, Кирюханцев, Одарюк, Копына, Новиков.

Главный тренер: Юрий Гура.

Заря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб (кап), Имереков, Жуниор Рейс, Цвек, Назарина, Булеца, Гладкий, Шахаб, Аллахьяр.

Запас: Жилкин, Руфати, Снурницын, Алибеков, Громов, Кристиан, Нагнойный, Смиян, Фримпонг.

Главный тренер: Виктор Скрипник.

Источник — Sport.ua

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