Александрия – Заря. Скрипник назвал основу. Стартовые составы команд

29 ноября в 19:30 состоится матч 16-го тура УПЛ, в котором сыграют «Александрия» и «Заря».
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Александрия – Заря. Стартовые составы команд
Александрия: Билык, Бабогло, Калюжный, Третьяков, Мирошниченко, Дрышлюк, Кожушко, Демченко, Цуриков, Дубра (кап), Устименко.
Запас: Горох, Мельник, Спинелли, Бухал, Кирюханцев, Одарюк, Копына, Новиков.
Главный тренер: Юрий Гура.
Заря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб (кап), Имереков, Жуниор Рейс, Цвек, Назарина, Булеца, Гладкий, Шахаб, Аллахьяр.
Запас: Жилкин, Руфати, Снурницын, Алибеков, Громов, Кристиан, Нагнойный, Смиян, Фримпонг.
Главный тренер: Виктор Скрипник.
Источник — Sport.ua
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