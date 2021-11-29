ЛЕОНЕНКО: «Почему мы считаем, что Украина сильнее Шотландии?»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко высказался о жеребьевке плей-офф чемпионата мира, по итогам которой «желто-синие» сыграют со сборной Шотландии на выезде.

«Я, честно говоря, не понимаю, чему радуемся? Почему мы считаем, что мы сильнее шотландцев?», - сказал Леоненко.

Напомним, поединок Шотландия – Украина начнется 24 марта 2022 года в 21:45 по киевскому времени.