ЛЕОНЕНКО: «Почему мы считаем, что Украина сильнее Шотландии?»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко высказался о жеребьевке плей-офф чемпионата мира, по итогам которой «желто-синие» сыграют со сборной Шотландии на выезде.
«Я, честно говоря, не понимаю, чему радуемся? Почему мы считаем, что мы сильнее шотландцев?», - сказал Леоненко.
Напомним, поединок Шотландия – Украина начнется 24 марта 2022 года в 21:45 по киевскому времени.
Источник — Футбол 1/2/3
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Никто же их шапками не закидывает и не говорит, что мы победим их 100%. Просто шансы пройти Шотландию в разы выше чем Португалию и тем более Италию. И это практически все здравомыслящие люди понимают, но Леоненко к ним не относится, ему лишь бы поп..здеть и показать, что он умный, но он показывает только больше что он балабол!
По мнению Леоненко вот такие мысли должны крутиться в голове у болельщиков сборной Украины..
Теперь уже байдуже. Соперник есть. Играем на его поле. И радоваться тут нечему.
Надо просто выигрывать.
взагалі могла б поїхати криша, ХОЧА В НЬОГО і ТАК НЕ ВСЕ В ПОРЯДКУ З ГОЛОВОЮ, ТАКІ ІНКОЛИ КОМЕНТАРІ ВИДВИГАЄ, ЩО НЕ НАЛАЗЯТЬ НА ГОЛОВУ!!!!!!!!!!! ПОЯСНІТЬ ЙОМУ, ЩО ШОТЛАНДіЯ - це найлегший зі всіх СІЯНИХ КОМАНД, які могли НІШІЙ ЗБІРНІЙ ПОПАСТИСЯ АБО Уельс( але ще побачимо чи справиться з ними Австрія???)))))
взагалі могла б поїхати криша, ХОЧА В НЬОГО і ТАК НЕ ВСЕ В ПОРЯДКУ З ГОЛОВОЮ, ТАКІ ІНКОЛИ КОМЕНТАРІ ВИДВИГАЄ, ЩО НЕ НАЛАЗЯТЬ НА ГОЛОВУ!!!!!!!!!!! ПОЯСНІТЬ ЙОМУ, ЩО ШОТЛАНДіЯ - це найлегший зі всіх СІЯНИХ КОМАНД, які могли НІШІЙ ЗБІРНІЙ ПОПАСТИСЯ АБО Уельс( але ще побачимо чи справиться з ними Австрія???)))))
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