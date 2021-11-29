ЛЕОНЕНКО: «Почему мы считаем, что Украина сильнее Шотландии?»

Специалист – о сопернике команды Александра Петракова в плей-офф квалификации ЧМ-2022

  • 29.11.2021 14:59
  • 1848 просмотров
  • 16 комментариев
ЛЕОНЕНКО: «Почему мы считаем, что Украина сильнее Шотландии?»
© УАФ

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко высказался о жеребьевке плей-офф чемпионата мира, по итогам которой «желто-синие» сыграют со сборной Шотландии на выезде.

«Я, честно говоря, не понимаю, чему радуемся? Почему мы считаем, что мы сильнее шотландцев?», - сказал Леоненко.

Напомним, поединок Шотландия – Украина начнется 24 марта 2022 года в 21:45 по киевскому времени.

Источник — Футбол 1/2/3

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dadaali177188
    online
    dadaali177188, 29.11.2021 15:27
    +9
    ещё одному персонажу нужно разжёвывать - Мы НЕ считаем Шотландию слабее Украины , Мы считаем ИТАЛИЮ сильнее Шотландии...........и действительно, чему радоваться из вариантов Португалия, Италия, Шотландия - попалась Шотландия
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    DK1970
    online
    DK1970, 29.11.2021 15:20
    +9
    Добрый день, Виктор! Это лучший жребий, нежели Италия или Португалия. Эксперт...
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    revizorr
    online
    revizorr, 29.11.2021 15:38
    +6
    Чому ми це читаємо?
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    romario1501
    romario1501, 29.11.2021 15:30
    +6
    Чому ми вважаєм Леоненка експертом ?)))
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    fifa2020
    fifa2020, 29.11.2021 15:17
    +6
    Мозги не пробовал включить? То есть, Шотландии не нужно радоваться, а вот выпала бы Швеция, Португалия или Италия - тогда шо? Мы 25-е в рейтинге фифа, они - 38! Этого мало?
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 29.11.2021 15:38
    +3
    доброе утро
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    fifa2020
    fifa2020, 29.11.2021 15:30
    +3
    Этот иксперт наверное хотел, чтобы в плей-офф нам выпали Сан Марино и Ватикан! Футболы, уберите этих икспердов и не позорьтесь! Лучше молчите чем бред нести)
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    winner2012
    online
    winner2012, 29.11.2021 16:01
    +1
    Так а почему не радоваться когда из выбора Италия-Португалия-Шотландия выпала Шотландия?
    Никто же их шапками не закидывает и не говорит, что мы победим их 100%. Просто шансы пройти Шотландию в разы выше чем Португалию и тем более Италию. И это практически все здравомыслящие люди понимают, но Леоненко к ним не относится, ему лишь бы поп..здеть и показать, что он умный, но он показывает только больше что он балабол!
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    Etana
    Etana, 29.11.2021 15:49
    +1
    Burevestnik, 29.11.2021 15:30
    в рейтинге Казахстан 119. И что это дало сборной Украины? Аж две ничьи !!!
    И тем не менее Украина заняла второе место в группе, а Казахстан последнее.
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    onco-clown
    onco-clown, 29.11.2021 15:48
    +1
    "Я жребию случившемуся не рад, напротив одолевает грусть. Шотландия более сильная команда, чем Украина и по-этому я не весел".
    По мнению Леоненко вот такие мысли должны крутиться в голове у болельщиков сборной Украины..
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    xvalenok02
    xvalenok02, 29.11.2021 15:25
    +1
    Потому что так хочется.
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    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 29.11.2021 16:24 (изменен)
    0
    Это кто то так считает, а не "мы"!
    Теперь уже байдуже. Соперник есть. Играем на его поле. И радоваться тут нечему.
    Надо просто выигрывать.
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 29.11.2021 16:03
    0
    Grigorio666, 29.11.2021 15:55
    Леоненко був хорошим футболістом кінця СССР і початку 90-х років, і Мілевський і Алієв були хорошими футболістами, АЛЕ ТОДІ НЕ ПЛАТИЛИ ТАКІ ГРОШІ, як ЗАРАЗ : """"""""" КОНТРАКТИ, ГРОШІ ВІД УЄФА і ФІФА ЗА ВИСТУПИ, ++ ПРЕМІЇ, ГРОШІ ВІД СПОНСОРІВ і РЕКЛАМ, та і гроші від продажу білетів""""""""", і ЦЕ НЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО ЛЕОНЕНКО може бути хорошим експертом, так як і наприкладі експертів - Мілевського і Алієва, МОЖНА собі уявити, що при такому образі життя у ЛЕОНЕНКА
    взагалі могла б поїхати криша, ХОЧА В НЬОГО і ТАК НЕ ВСЕ В ПОРЯДКУ З ГОЛОВОЮ, ТАКІ ІНКОЛИ КОМЕНТАРІ ВИДВИГАЄ, ЩО НЕ НАЛАЗЯТЬ НА ГОЛОВУ!!!!!!!!!!! ПОЯСНІТЬ ЙОМУ, ЩО ШОТЛАНДіЯ - це найлегший зі всіх СІЯНИХ КОМАНД, які могли НІШІЙ ЗБІРНІЙ ПОПАСТИСЯ АБО Уельс( але ще побачимо чи справиться з ними Австрія???)))))
    в чемпе СССР он играл в Тюмене и токо 1 сезон за Динамо, а там первую скрипку играл Колыванов а потом он поломался. в ЧУ он хорошо отыграл 3 года а после прихода Лобановского (ибо он не прощал ему пьянства) он скис и пропал в дубле и в арендах. так что из всей карьеры он был игроком с 91 по 95 год
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    Grigorio666
    Grigorio666, 29.11.2021 15:55
    0
    Леоненко був хорошим футболістом кінця СССР і початку 90-х років, і Мілевський і Алієв були хорошими футболістами, АЛЕ ТОДІ НЕ ПЛАТИЛИ ТАКІ ГРОШІ, як ЗАРАЗ : """"""""" КОНТРАКТИ, ГРОШІ ВІД УЄФА і ФІФА ЗА ВИСТУПИ, ++ ПРЕМІЇ, ГРОШІ ВІД СПОНСОРІВ і РЕКЛАМ, та і гроші від продажу білетів""""""""", і ЦЕ НЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО ЛЕОНЕНКО може бути хорошим експертом, так як і наприкладі експертів - Мілевського і Алієва, МОЖНА собі уявити, що при такому образі життя у ЛЕОНЕНКА
    взагалі могла б поїхати криша, ХОЧА В НЬОГО і ТАК НЕ ВСЕ В ПОРЯДКУ З ГОЛОВОЮ, ТАКІ ІНКОЛИ КОМЕНТАРІ ВИДВИГАЄ, ЩО НЕ НАЛАЗЯТЬ НА ГОЛОВУ!!!!!!!!!!! ПОЯСНІТЬ ЙОМУ, ЩО ШОТЛАНДіЯ - це найлегший зі всіх СІЯНИХ КОМАНД, які могли НІШІЙ ЗБІРНІЙ ПОПАСТИСЯ АБО Уельс( але ще побачимо чи справиться з ними Австрія???)))))
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 29.11.2021 15:54
    0
    Etana, 29.11.2021 15:49
    И тем не менее Украина заняла второе место в группе, а Казахстан последнее.
    Проблема в том, что весной будем играть на вылет, а не в турнире.
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 29.11.2021 15:30
    0
    fifa2020, 29.11.2021 15:17
    Мозги не пробовал включить? То есть, Шотландии не нужно радоваться, а вот выпала бы Швеция, Португалия или Италия - тогда шо? Мы 25-е в рейтинге фифа, они - 38! Этого мало?
    в рейтинге Казахстан 119. И что это дало сборной Украины? Аж две ничьи !!!
    Ссылка
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