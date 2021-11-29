Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Бог очень любит Украину»

Известный тренер – об итогах жеребьевки плей-офф квалификации чемпионата мира

  • 29.11.2021 11:22
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  • 1 комментарий
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Бог очень любит Украину»
© УАФ

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о жеребьевке плей-офф чемпионата мира, по итогам которой «желто-синие» сыграют со сборной Шотландии на выезде.

«Мы все с нетерпением, напряжением и надеждой ждали жеребьевку соперников нашей сборной. Если после нее кто-то будет ворчать и разглагольствовать, то я скажу: «не гневите Бога!» Он очень любит Украину и всегда нас поддерживает. Зайдите в храмы всех вероисповеданий и поблагодарите Господа за все.

Кстати, в нашем квартете нету действующего чемпиона Европы сборной Италии и чемпиона Евро-2016 сборной Португалии. Также в квартете нету очень сильной сборной Польши с суперфорвардом Робертом Левандовски. Других неудобных для нас команд нету.

Также, я считаю, Португалия и Италия должны были находиться в разных четверках. Это было бы справедливо. Не считаю жеребьевку достаточно объективной в отношении Португалии и Италии. Наш квартет здесь не при чем. Мне кажется, Италия или Португалия, наверное, должны были поменяться местами с Швецией. Не более того.

Лично для нас это суперудачный жребий. И теперь нужно этим воспользоваться. Да, на Евро мы уступили Австрии. Но австрийцам в гостях нужно еще пройти сборную Уэльса, что мне представляется очень проблематичным. Мне кажется, Уэльс будет ближе к победе, чем Австрия. Валлийцы дома играют очень здорово.

На мой субъективно-патриотичный взгляд, мы наиболее сильная команда в этом квартете. И мы обязаны играть на чемпионате мира в Катаре. Мы это заслужили, не проиграв ни одного матча в своей отборочной группе, включая поединки с действующими чемпионами мира французами. Я не вижу проблемы в том, что оба матча мы играем в гостях. Нам это даже удобнее тактически. Почему? Потому что мы получаем очень много свободного пространства при быстрых атаках. А у нас очень быстрая, агрессивная команда, которая переходит из одной фазы игры в другую. Может быть, в этом аспекте у нас одна из лучших команд в Европе. Мы в гостях обыграли сборную Финляндии и сборную Боснии, которые претендовали на второе место в группе.

Безусловно, когда улягутся эмоции и страсти, начнется серьезная подготовка и аналитика к предстоящим матчам с учетом всех составляющих. Сейчас нет смысла говорить о Шотландии. До весны еще много времени. Мы играем в марте.

У нас есть реальный шанс, которым нужно максимально воспользоваться. Я, как и всегда, в это верю. Очень хочется видеть нашу сборную на чемпионате мира», - сказал Грозный.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 29.11.2021 11:46
    +1
    Як каже прислів'я: " На Бога надійся, однак сам не "лажай""... Цим жеребом ще потрібно скористатися на усі 100%. Переконаний, що і в Шотландії, Австрії, Цельсія також думають, що їх Бог любить...
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