В пятницу, 26 ноября, в 21:35, в Глазго прошел поединок отборочного турнира женского чемпионата мира 2023, в котором встречались сборные Шотландии и Украины (1:1).
Главным тренером женской сборной Украины недавно утвердили авторитетного испанского специалиста Луиса Кортеса, который пытается впервые вывести команду на мировое первенство.
Шотландия – Украина – 1:1. Упушенная победа. Видео голов и обзор матча
Голы: Харрисон, 90+3 – Кравчук, 22.
Источник — Sport.ua
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