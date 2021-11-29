Шотландия – Украина – 1:1. Упушенная победа. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации ЧМ-2023 среди женщин

  • 29.11.2021 00:43
  • 113 просмотров
  • 1 комментарий
Шотландия – Украина – 1:1. Упушенная победа. Видео голов и обзор матча
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В пятницу, 26 ноября, в 21:35, в Глазго прошел поединок отборочного турнира женского чемпионата мира 2023, в котором встречались сборные Шотландии и Украины (1:1).

Главным тренером женской сборной Украины недавно утвердили авторитетного испанского специалиста Луиса Кортеса, который пытается впервые вывести команду на мировое первенство.

Шотландия – Украина – 1:1. Упушенная победа. Видео голов и обзор матча

Голы: Харрисон, 90+3 – Кравчук, 22.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Vladdal
    Vladdal, 29.11.2021 01:04
    0
    На третий день... Очень оперативно.
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