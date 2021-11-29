В пятницу, 26 ноября, в 21:35, в Глазго прошел поединок отборочного турнира женского чемпионата мира 2023, в котором встречались сборные Шотландии и Украины (1:1).

Главным тренером женской сборной Украины недавно утвердили авторитетного испанского специалиста Луиса Кортеса, который пытается впервые вывести команду на мировое первенство.

Шотландия – Украина – 1:1. Упушенная победа. Видео голов и обзор матча

Голы: Харрисон, 90+3 – Кравчук, 22.