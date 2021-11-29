В понедельник, 29-го ноября, в поединке шестнадцатого тура Украинской Премьер-лиги «Александрия» на КСК «Ника» будет принимать луганскую «Зарю». Встреча начнется в 19:30.
«Александрия» - «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
В прямом эфире поединок «Александрия» - «Заря» покажет телеканал Футбол 1.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» - «Заря», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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